Російські окупанти за минулу добу 42 рази обстріляли Херсонщину, є загиблі та поранений
Окупанти гатили з РСЗВ, мінометів, танків, а також завдали ракетного удару.
Про це повідомила пресслужба ОВА.
“Російські загарбники 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Гатили з РСЗВ, мінометів, танків, а також завдали ракетного удару”, – йдеться в повідомленні.
Унаслідок обстрілів загинули три людини, один житель області дістав поранення.
Місто Херсон російська армія обстрілювала дев’ять разів. Ворожі снаряди поцілили в складські приміщення, кіноконцертний зал, територію біля будівлі ОДА та житлові будинки.
Нагадаємо, в результаті обстрілів на Херсонщині пошкоджено залізничне полотно, тому для поїзда 102/101 Київ – Херсон фінальною зупинкою цього разу стане Миколаїв. // LB.ua