Російські окупанти за тиждень втратили 8030 військових і 1314 одиниць озброєння та техніки

Сили оборони також знищили ворожий літак, 47 ракет та 274 безпілотників.

Упродовж тижня, з 5 по 12 травня, російська армія втратила близько 8030 військових, а також 1314 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

Знищена ворожа техніка та озброєння:

79 танків

196 бойових броньованих машин

260 артилерійських систем

9 РСЗВ

7 установок ППО

401 одиниця автотехніки

40 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, нашими захисниками знищено ворожий літак, 47 ракет та 274 безпілотників ворога.

За минулу добу Сили оборони знищили 1260 росіян. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 482 290 військових. // LB.ua