Російські окупанти завдали ударів «шахедами» по Харкову, пошкоджено будівлю військового шпиталю

За останніми даними, 1 людина загинула і 19 постраждали. Є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі.

Сьогодні близько 21:00 окупанти завдали низки ударів “шахедами” по Харкову. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Оновлено, 22:59. Генштаб уточнив, що ввечері 29 березня, вкотре цинічно порушивши норми міжнародного гуманітарного права, російські терористи завдали удару по військовому госпіталю у місті Харків. Внаслідок ураження БпЛА типу “Shahed” пошкоджено будівлю шпиталю та розташовані поруч житлові будинки.

За попередніми даними, є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі.

Факт умисного, прицільного обстрілу армією РФ української медичної установи поповнив довгий перелік підлих та цинічних злочинів, вчинених росіянами від початку неспровокованого вторгнення в Україну.

Воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя.

Оновлено, 22:40. Мер міста Ігор Терехов заявив, що кількість постраждалих зросла до 19. Пошкоджені приватний будинок, медзаклад і офісна будівля, у багатоповерхових житлових будинках вибиті вікна, палають приватні автомобілі і гаражі.

Оновлено, 22:22. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до 15. Десятеро людей шпиталізовані, серед них – двоє дітей. Пораненим надається необхідна медична допомога.

Оновлено, 21:47. Кількість постраждалих збільшилась до десяти людей. Серед них – 16-річні хлопець і дівчина. Також є один загиблий.

“Окупанти завдали низки ударів, попередньо БПЛА типу «Шахед», по Шевченківському району Харкова. На цю хвилину – двоє постраждалих. Служби виїхали на місця влучання”, – написав Синєгубов.

Згодом стався ще один удар – у Холодногірському районі. На щастя, без постраждалих. Профільні служби виїхали на місце влучання.

“У Шевченківському районі – влучання ворожого БпЛА в приватний будинок. Одна людина загинула, один – поранений”, – повідомив Синєгубов. // LB.ua