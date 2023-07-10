Російські окупанти здійснили авіаудар по Оріхівській школі, внаслідок якого загинули та були поранені люди (фото, відео)

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Учора, 9 липня, армія країни-окупанта прямим влучанням знищила міський загальноосвітній заклад, в якому в цей час мирні громадяни отримували гуманітарну допомогу. Авіабомба майже вщент зруйнувала будівлю. Внаслідок вибуху загинули четверо громадян, ще 11 отримали поранення.

Прицільний авіаудар росіяни здійснили в той час, коли оріхівці прийшли до школи, аби отримати гуманітарну допомогу – продукти та речі першої потреби.

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Під завалами зруйнованого закладу опинилося понад півтора десятка людей, які перебували всередині та поруч знадвору.

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Також були пошкоджені житлові будинки та інші обʼєкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з епіцентром вибуху.

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На місці події працювали поліцейські, рятувальники, цивільні й військові медики та небайдужі громадяни, які долучилися до розбирання завалів. Спільними зусиллями були деблоковані тіла чотирьох загиблих – трьох жінок, 1976, 1978 та 1980 рр. н., а також чоловіка, 1976 р.н. Ще одинадцятьох врятованих громадян з пораненнями різного ступеня тяжкості після надання першої медичної допомоги було госпіталізовано.

Рятувальні роботи наразі тривають, бо під завалами ще можуть перебувати люди.

Національна поліція України

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