Російські окупанти знову обстріляли Запоріжжя, пошкоджено об’єкт інфраструктури
Зайнялася пожежа.
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив про чергову атаку окупантів на Запоріжжя.
“Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях!”, – зазначив він.
Старух, додав, що є висока ймовірність повторних атак.
“Допомагаємо один одному. Ворог підступний, пам’ятаємо про це”, – сказав голова ОВА.
Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що, попередньо, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура.
Старух уточнив, що ворог поцілив ракетою в об’єкт інфраструктури обласного центру. Виникла пожежа, інформація щодо постраждалих уточнюється. // LB.uaTweet