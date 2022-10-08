Російські окупанти знову обстріляли Запоріжжя, пошкоджено об’єкт інфраструктури

Зайнялася пожежа.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив про чергову атаку окупантів на Запоріжжя.

“Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях!”, – зазначив він.

Старух, додав, що є висока ймовірність повторних атак.

“Допомагаємо один одному. Ворог підступний, пам’ятаємо про це”, – сказав голова ОВА.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що, попередньо, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура.

Старух уточнив, що ворог поцілив ракетою в об’єкт інфраструктури обласного центру. Виникла пожежа, інформація щодо постраждалих уточнюється. // LB.ua