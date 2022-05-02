Російські саботажники ламають власну техніку, аби не воювати (аудіо)

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

«У нас в полку один танк остался. Мы свой танк, короче, с утра сломали сами, чтоб не ехать. БТРы без нас поехали и там три «двухсотых» и многовато «трёхсотых» в тяжелом состоянии», – розповідає окупант своєму батьку.

Той перепитує, чи означає це, що їм немає на чому воювати. Почувши від сина ствердну відповідь, батько залишився явно задоволеним. Як пояснив молодий загарбник, із 10 танків на початку війни зараз у його підрозділі залишився лише один. І той вони умисно зламали.

«Ну, и слава Богу! Разберите его, сдайте на металлолом, целей останетесь», – радить батько.

І правильно говорить. Адже за останніми даними, українські захисники знищили понад тисячу ворожих танків. І вони не зупиняться, поки повністю не очистять нашу землю!

#СБУ

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

Служба безпеки України