Російські «шахеди» атакують Суми, є влучання в навчальний заклад і поранені
Вдень 14 липня російські окупаційні війська атакують Суми безпілотниками типу “Шахед”.
Про це повідомилимер Сум Олександр Лисенко в Telegram, “Кордон.Медіа“, очільник Сумської ОВА Олег Григоров
“Суми, місто під атакою “Шахедів”! Перебувайте в безпеці! На місто заходять ще нові!”.
Місцеві журналісти з посиланням на джерела пишуть, що було влучання по навчальному закладу в Сумах.
Очільник області підтвердив, що ворожий БпЛА атакував один із навчальних закладів на території Сумської громади.
Внаслідок атаки є поранені. Також пошкоджено будівлі.
На місці працюють відповідні служби. Деталі та масштаби руйнувань з’ясовуються. // УПTweet