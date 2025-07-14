Російські «шахеди» атакують Суми, є влучання в навчальний заклад і поранені

Вдень 14 липня російські окупаційні війська атакують Суми безпілотниками типу “Шахед”.

Про це повідомилимер Сум Олександр Лисенко в Telegram, “Кордон.Медіа“, очільник Сумської ОВА Олег Григоров

“Суми, місто під атакою “Шахедів”! Перебувайте в безпеці! На місто заходять ще нові!”.

Місцеві журналісти з посиланням на джерела пишуть, що було влучання по навчальному закладу в Сумах.

Очільник області підтвердив, що ворожий БпЛА атакував один із навчальних закладів на території Сумської громади.

Внаслідок атаки є поранені. Також пошкоджено будівлі.

На місці працюють відповідні служби. Деталі та масштаби руйнувань з’ясовуються. // УП