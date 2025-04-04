Російські окупанти вдарили балістикою по жилмасиву Кривого Рогу, вже 14 загиблих, серед яких 6 дітей

“Російська ракета по звичайному місту. Просто по вулиці. По території із житловими будинками. Попередньо це удар балістикою. Станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед них 6 дітей. Мої співчуття рідним та близьким.

Рятувальна операція триває. Пошкоджені щонайменше 5 будинків.

Щодня російські удари. Щодня загиблі люди. Тільки одна причина, чому це продовжується: Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ бачить. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни. І тільки від тиску світу на Росію, від усіх зусиль для зміцнення України, нашої ППО, наших сил – тільки від цього залежить, коли закінчиться війна.”

Про це пише очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак.