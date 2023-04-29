Російські тварюки видали кадри свого удару по Умані за обстріл Донбасу (відео)

Росіяни використали кадри наслідків удару своєї “армії” по багатоповерхівці в Умані, де напередодні загинуло 23 людини, у сюжеті про обстріли Донбасу.

У вечірньому випуску новин ведучий “Росія-1” зачитував пропагандистський текст, в якому вкотре звинувачував Україну в обстрілах населених пунктів Донбасу, у супроводі відеоряду з використаними кадрами з Умані.

“Українські “бойовики” сьогодні вночі знову обстріляли територію Донбасу”, – продовжив пропагандист.

УНІАН