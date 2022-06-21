Російські військові активно торгують запчастинами, що були вкрадені з бойової техніки

Підбиті захисниками України російські танки, БТРи та БМП окупанти евакуюють для ремонту на територію рф. Проте, під час подорожі, бойова техніка ворога остаточно перетворюється на металолом, який уже не підлягає ремонту та відновленню.

“Доблесні” російські воїни знімають з техніки запчастини, акумуляторні батареї та блоки управління озброєнням і намагаються продати їх або обміняти на алкоголь.

Зважаючи на масштаби розкрадань та критичний рівень оснащеності підрозділів боєздатною технікою, командувач військами південного військового округу рф наказав провести термінові розслідування випадків розкрадання техніки та подвоїти охорону ешелонів, які доправляють знищену техніку до ремонтних підрозділів.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України