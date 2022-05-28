Російські військові почали чинити масові звірства навіть на території своєї країни
У прикордонній з Україною Білгородській області, яка використовується як перевалочний пункт рашистів, значно побільшало заяв про зґвалтування.
Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.
«У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На територии Валуйки, Уразово, Вейделевка», – розповідає дружина російського окупанта, яка працює в правоохоронних органах рф.
За її словами, випадки зґвалтування почастішали з прибуттям на ротацію російських солдатів з інших регіонів.
«Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…»,- уточнює жінка.
Вона переказує історію про дівчину, для якої знайомство з військовим рф перетворилось на зґвалтування п’ятнадцятьма солдатами.
Тож бачимо, що від власної армії потерпають самі росіянки. Цікаво, що на таку тенденцію скаже жіночка з перехоплення СБУ, яка закликала свого чоловіка ґвалтувати українок?..