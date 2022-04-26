Російські військові самі спростовують фейк, ніби вони взяли українське Рубіжне (аудіо)

«Я ж тебе говорю, ни*уя не взяли. Тут кричат «вперед-вперед», бл*дь, а идти некому… Мне тоже рассказывали, мол, по телеку передавали, что Рубежное взяли. Х*й там взял что! На месте стоим», – розповідає російський окупант, який намагається просунутися на Луганщині.

Він визнає, що навіть «елітні» підрозділи росії добряче потерпають від українських захисників: «тут вон и спецназ русский приезжал… Тоже пи*ды получили немного, прошлой ночью».

Дісталося від наших героїв і чеченським загарбникам. Тож замість бойових дій вони «взяли під себе» вивезення накраденого в Україні майна:

«Чечены пиз*ы получили и больше никуда не ходят… Занимаются «эвакуацией»: сюда фуры с колбасой гонят, а назад – фуры с золотом! Типа «гуманитарку» сюда, а отсюда награбленное тянут, пи*ары», – невдоволено розповідає загарбник.

Мародерство – це дуже характерна для окупантів справа під час війни, яка тільки посилює їхні військові злочини.

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

Служба безпеки України