Російські військові злочини в Україні розслідуватиме американський «мисливець за нацистами»
Генеральний прокурор США Меррік Гарланд у вівторок під час візиту до України оголосив про створення групи з розслідування воєнних злочинів в Україні.
Про це пише УНН із посиланням на CNN.
За словами Гарланда, групу очолить найвідоміший у Мін’юсті “мисливець за нацистами” Елі Розенбаум, до її складу увійдуть експерти з розслідування порушень прав людини та військових злочинів.
Розенбаум, “ветеран” міністерства юстиції з 36-річним досвідом допоміг відомству у більш ніж 100 випадках позбавлення громадянства або депортації нацистів, за даними Міністерства юстиції.
Нова заява є сильним сигналом з боку Міністерства юстиції США про те, що вона зацікавлена у розслідуванні військових злочинів у війні в Україні, і слідує за попередніми зусиллями Міністерства юстиції щодо блокування активів російських олігархів.
“Військовим злочинцям ніде втекти. Міністерство юстиції США добиватиметься притягнення до відповідальності тих, хто вчиняє військові злочини та інші злочини в Україні”, — заявив Гарланд в Україні.
Він також заявив, що Міністерство юстиції направить трьох прокурорів для консультування України, а також країн Європи та Близького Сходу у боротьбі зі спробами Росії обійти глобальні санкції.
Як повідомлялося, 21 червня Генпрокурор США Меррік Гарланд здійснив неанонсований візит до України та зустрівся з Генпрокурором Іриною Венідиктовою.