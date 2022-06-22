Російські військові злочини в Україні розслідуватиме американський «мисливець за нацистами»

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд у вівторок під час візиту до України оголосив про створення групи з розслідування воєнних злочинів в Україні.

Про це пише УНН із посиланням на CNN.

За словами Гарланда, групу очолить найвідоміший у Мін’юсті “мисливець за нацистами” Елі Розенбаум, до її складу увійдуть експерти з розслідування порушень прав людини та військових злочинів.

Розенбаум, “ветеран” міністерства юстиції з 36-річним досвідом допоміг відомству у більш ніж 100 випадках позбавлення громадянства або депортації нацистів, за даними Міністерства юстиції.

Нова заява є сильним сигналом з боку Міністерства юстиції США про те, що вона зацікавлена ​​у розслідуванні військових злочинів у війні в Україні, і слідує за попередніми зусиллями Міністерства юстиції щодо блокування активів російських олігархів.

“Військовим злочинцям ніде втекти. Міністерство юстиції США добиватиметься притягнення до відповідальності тих, хто вчиняє військові злочини та інші злочини в Україні”, — заявив Гарланд в Україні.

Він також заявив, що Міністерство юстиції направить трьох прокурорів для консультування України, а також країн Європи та Близького Сходу у боротьбі зі спробами Росії обійти глобальні санкції.

Як повідомлялося, 21 червня Генпрокурор США Меррік Гарланд здійснив неанонсований візит до України та зустрівся з Генпрокурором Іриною Венідиктовою.