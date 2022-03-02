Російські вояки провели обстріл Південного вокзалу в Києві, де відбувається евакуація населення
Інформація про постраждалих уточнюється, повідомляє КМДА у Телеграмі.
«Російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей», — зазначається в повідомленні.
За інформацією КМДА, снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Рух поїздів продовжується.