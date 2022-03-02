Російські вояки провели обстріл Південного вокзалу в Києві, де відбувається евакуація населення

Російські вояки завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація населення.

Інформація про постраждалих уточнюється, повідомляє КМДА у Телеграмі.

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«Російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей», — зазначається в повідомленні.

За інформацією КМДА, снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Рух поїздів продовжується.

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