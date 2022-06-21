Російські загарбники хочуть запровадити на тимчасово окупованих територіях смертну кару
Також у Мелітополі відновились викрадення населення.
Російські окупанти виступають із пропозиціями про запровадження на тимчасово захоплених територіях України смертної кари, щоб залякати місцеве населення та зупинити спротив.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у ефірі телемарафону.
Він розповів, що кілька днів тому у Мелітополі викрали одного з пастирів прямо під час служби на центральній площі. Наразі невідомо, де його утримують.
На думку Федорова, окупанти чинять геноцид проти громадян України через те, що не мають підтримки ні з боку пересічних людей, ні з боку представників влади на всіх тимчасово захоплених територіях.
Окупантам мало викрадати людей, оскільки спротив лише зростає, тому колаборанти заговорили про запровадження смертної кари.
«Вони хочуть перейти до наступного етапу — смертної кари наших простих мирних жителів, які не чинять опір зі зброєю, а просто висловлюють свою думку про те, що вони не раді рашистам у наших тимчасово окупованих містах. Вони хочуть ввести смертну кару для того, щоб робити це публічно та залякувати наших людей далі. І це не просто чутки. Це те, що заявляють гауляйтери в центральних ЗМІ рашистської федерації», — підкреслив Федоров.
Нагадаємо, жителі тимчасово окупованого росіянами Мелітополя підтверджують перебування на території авіамістечка сирійців. // LB.ua