Російські загарбники підтверджують, що використовують в Україні фосфорні і касетні засоби ураження
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Це особливо небезпечні та негуманні види озброєнь, заборонені міжнародними конвенціями.
Таким чином, рф продовжує грубо порушувати закони та звичаї війни, маючи на меті знищити якомога більше мирних українців.
Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.
«Да все ждут, когда Володьку (прим. путіна) это все зае*ет, он войска выведет и «Тополя», нах*й, сюда накидает. А так, видишь, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда», – говорить один окупант іншому.
З 2014 року СБУ неодноразово фіксувала використання російськими окупантам заборонених засобів ураження у районі проведення АТО/ООС.
Після початку широкомасштабного вторгнення ці воєнні злочини вчиняються окупантами по всій лінії фронту. Служба безпеки України документує кожен із них.
Перехоплення та зібрані дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський військовий злочинець не уникнув покарання.