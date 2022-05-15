Російські загарбники підтверджують, що використовують в Україні фосфорні і касетні засоби ураження

Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку вдалося перехопити СБУ. «Да все ждут, когда Володьку (прим. путіна) это все зае*ет, он войска выведет и «Тополя», нах*й, сюда накидает. А так, видишь, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда», – говорить один окупант іншому.

З 2014 року СБУ неодноразово фіксувала використання російськими окупантам заборонених засобів ураження у районі проведення АТО/ООС. Після початку широкомасштабного вторгнення ці воєнні злочини вчиняються окупантами по всій лінії фронту. Служба безпеки України документує кожен із них.