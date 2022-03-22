Російські загарбники північніше Києва не досягли своєї мети — Київська ВЦА

На сьогодні у Поліському операційному районі російські загарбники не досягли своєї мети щодо окупації української столиці – Києва.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телемарафону заявив начальник штабу Київської військово-цивільної адміністрації Сергій Корнійчук.

«Противник в рамках стратегічної наступальної операції в Україні у Поліському операційному районі своєї мети оволодіння Києвом не досягнув. Противник поніс значні втрати, був зупинений на рубежі річки Ірпінь, міста Ірпінь, Гореничів, Бузової, Мотижина. На даний час проводить заходи щодо відновлення боєздатності, перегруповується, намагається зосередити достатню кількість сил для того, щоб продовжити свій наступ», — заявив Корнійчук.

Він зауважив, що внаслідок проведеної контратаки наші підрозділи звільнили місто Макарів, але на околицях міста ще тривають бої. Також відзначається активність противника в районі Мощун.

«Постійно здійснюються артилерійські обстріли наших позицій. Противник намагається розширювати свій плацдарм, знайти слабке місце в нашій оборони. Але хочу сказати, що наші хлопці – це кремінь», — зауважив Корнійчук.

Крім цього, він наголосив, що Київ щодня зміцнює свою оборону та готовий до наступу ворога.

«У Києві сьогодні створена багатоешелонна оборона, яка включає підготовлені рубежі, позиції, створені системи вогневого ураження, протиповітряної оборони, інженерних загороджень, в тому числі мінно-вибухових. Ми готові зустріти противника», — запевнив Корнійчук.

Як повідомлялось, з 24 лютого триває масштабне російське вторгнення в Україну. Агресор обстрілює та руйнує ключові об’єкти інфраструктури, житлові квартали українських міст і сіл.