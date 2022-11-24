Російські загарбники депортують населення з захоплених навесні територій Луганщини

Загарбники на Луганщині продовжують депортувати місцеве населення, водночас лікарні на окупованій частині області переповнені пораненими росіянами.

Про це у Фейсбуці повідомила Луганська обласна військова адміністрація, передає Укрінформ.

“Окупанти продовжують примусове переселення проукраїнськи налаштованих жителів. Під приводом контрдиверсійних дій на минулому тижні з населених пунктів Денежникове та Штормове Новоайдарської громади вивезено близько 20 місцевих фермерів”, – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, на Старобільщині загарбники продовжують обшуки помешкань, маючи дві мети. По-перше – знайти вільні домівки для розселення або пограбування, а по-друге, нещодавно з позицій втекли чергові мобілізовані в’язні, і тепер їх шукають по квартирах мирних жителів, ретельно перевіряють усі документи.

Тим часом у Луганську на підприємстві «Лугасталь» обсяг продукції впав вдвічі порівняно з довоєнним через дефіцит робочої сили. Значна частина працівників упродовж цього року була мобілізована.

З іншого боку, в місті переповнені пораненими росіянами щонайменше чотири лікарні, у тому числі й так звана «республіканська». Бракує приміщень для госпіталізації також у Старобільську, Лутугиному, Антрациті – у кожному із цих міст сотні поранених частково мобілізованих росіян.

Як повідомлялось, на Куп’янському та Лиманському напрямках загарбники обороняються та обстрілюють з танків, мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів.