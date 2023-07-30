Російські загарбники обстріляли Костянтинівку касетними снарядами з РСЗВ «Смерч» – поранено 3 місцевих мешканця, серед яких 13-річний хлопчик (ФОТО)
Під час атаки зазнав множинних осколкових поранень 13-річний хлопець, який разом із дідусем пас худобу на пасовищі.
Також поблизу цвинтаря уламками снаряду поранило чоловіка 44 років, а на власному подвір’ї дістала мінно-вибухових травм 68-річна місцева мешканка.
Крім того, було пошкоджено приватні житлові будинки.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, якщо ви стали свідком воєнного злочину рф, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua.
Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури