Російські загарбники обстріляли звільнене ЗСУ місто Вовчанськ у Харківській області, є загиблі

Війська рф увечері 29 вересня обстріляли звільнене місто Вовчанськ у Харківській області, є загиблі та поранені.

Про це в Телеграмі повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Укрінформ.

«29 вересня близько 18:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл деокупованого міста Вовчанськ. Є загиблі і поранені. Снаряди влучили у квартиру багатоповерхівки у центрі міста. Також пошкоджений приватний будинок», – ідеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

У пресслужбі поліції поки не уточнили, про яку саме кількість жертв і поранених ідеться.

Як повідомлялося, у Вовчанську в так званій адміністрації загарбників виявили списки колаборантів. Місто Вовчанськ перебувало в російській окупації з 24 лютого до 11 вересня.

Фото: Поліція Харківської області