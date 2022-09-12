Російські загарбники під натиском ЗСУ на Харківщині вантажать 200-х і прощаються з рідними (аудіо)

Рішучі дії українських захисників на сході посіяли розпач серед загарбників. У них закінчуються боєприпаси, немає підтримки з повітря, а воювати доводиться навіть з пораненнями. Тож їм залишається тільки прощатися з рідними і плакати від безвиході.

Це підтверджує розмова російського окупанта з дружиною, яку перехопила СБУ.

«Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х#й, держите оборону сами как хотите», – розповідає російський військовий.

Крізь сльози він скаржиться, що не має ні сил, ні нервів: «у нас нет ни снарядов, ни оружия, них*я. Патронов осталось, бл#дь, у всех по магазину».

Дружина переконує його, що допомогу підвезуть, проте окупант безнадійно відповідає: «да х#й знает, когда эти самолёты… долетят ли они сюда ещё. Четыре летело – не долетело, сбили нах*й».

Але розпач і стрес, від яких страждають загарбники, – це ніщо у порівнянні з наслідками війни і злочинами, від яких потерпають українці.

Саме тому наші захисники будуть витісняти рашистів з нашої землі до повної перемоги!

Слава Україні!

Служба безпеки України