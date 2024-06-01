Російські загарбники скинули дві авіабомби «УМПБ Д-30 СМ» на дитячий садок у Мирнограді

Учора, 31 травня, близько 22:10 ворог скинув на місто авіабомби «УМПБ Д-30 СМ». П’ятеро цивільних осіб зазнали поранень. Першу медичну допомогу людям надавали парамедики поліції.

Внаслідок обстрілу постраждали троє чоловіків віком 22, 38 і 39 років та дві жінки – 40 і 68 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, різані рани.

Зруйновано заклад дошкільної освіти, пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, три цивільних авто. До повномасштабного вторгнення дитсадок вміщував понад 200 дітей.

Поліцейські зібрали докази воєнного злочину рф. Матеріали передано до СБУ.

Відділ комунікації поліції

Донецької області