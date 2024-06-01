Російські загарбники скинули дві авіабомби «УМПБ Д-30 СМ» на дитячий садок у Мирнограді

Published

Російські загарбники скинули дві авіабомби «УМПБ Д-30 СМ» на дитячий садок у Мирнограді

Учора, 31 травня, близько 22:10 ворог скинув на місто авіабомби «УМПБ Д-30 СМ». П’ятеро цивільних осіб зазнали поранень. Першу медичну допомогу людям надавали парамедики поліції.

Внаслідок обстрілу постраждали троє чоловіків віком 22, 38 і 39 років та дві жінки – 40 і 68 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, різані рани.

Окупанти скинули дві бомби на дитячий садок у Мирнограді: поліцейські фіксують наслідки удару

Зруйновано заклад дошкільної освіти, пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, три цивільних авто. До повномасштабного вторгнення дитсадок вміщував понад 200 дітей.

Окупанти скинули дві бомби на дитячий садок у Мирнограді: поліцейські фіксують наслідки удару

Поліцейські зібрали докази воєнного злочину рф. Матеріали передано до СБУ.

Відділ комунікації поліції

Донецької області

Like

Tags:

You may also like...