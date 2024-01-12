Російські загарбники втратили в Україні майже 90% танків які були в них на момент вторгнення

За 23 місяці війни в Україні російська армія загарбників втратила щонайменше 2619 танків. З огляду на те, що російські збройні сили вступили у війну в лютому 2022 року з 2987 танками, майже за два роки було знищено близько 90% цієї кількості, повідомляють джерела Forbes. Серед них — 1725 знищених, 145 пошкоджених, 205 покинутих та 544 захоплених танків Т-55, Т-62, Т-72, ​​Т-80 та Т-90.

Згідно з базою даних Military Balance, яку складає Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) , Росія розпочинала війну з 3417 танками. На початок війни Росія мала близько 3000 боєздатних танків, сказав The Business Insider Якуб Яновскі, який бере участь у складанні списку втрат військової техніки для нідерландського сайту Oryx. До 31 травня 2023 року Oryx нарахував 2001 рік втрачений Росією танк.

Проте, зазначає Bloomberg, аналіз IISS не враховує техніку, яка була виготовлена ​​під час війни і поставлена ​​у війська. Кремль має потужності для заміни техніки, що вийшла з ладу: Уралвагонзавод, який виробляє нові Т-90М, а також чотири інші підприємства, які ремонтують і модернізують старі танки.

У кращому разі Росія може випускати 200 танків на рік, повідомляв у липні адмірал Тоні Радакін, командувач Збройних сил Великобританії. До того моменту він оцінив російські втрати в 2500 танків (дані Oryx вважаються консервативними, оскільки не вся знищена техніка, що особливо не знаходиться на лінії фронту, потрапляє на фото та відео). Крім того, Росія після великих втрат стала відправляти на фронт старі танки, що знаходилися на складах, у тому числі випуску 1950-х — 1960-х років.