Російські загарбники завдали ракетного удару по одному з найбільших православних храмів України Спасо-Преображенському собору Одеси

Російські загарбники випустили вночі по Одесі кілька крилатих ракет “Онікс”, “Калібр” і Х-22, про це повідомляють Повітряні сили. За даними Повітряних сил ЗСУ, на бомбардування з Моздока вилітав ракетоносець Ту-22М3. Місцеві в соцмережах пишуть про численні вибухи в центрі Одеси, є багато поранених.

Також з’явилися кадри зруйнованого внаслідок ударів Спасо-Преображенського собору. Це найбільший у місті собор і один із найбільших православних храмів України. Він закладений наприкінці XVIII століття, зруйнований 1936 року за радянської влади, знову відбудований у незалежній Україні та освячений главою РПЦ патріархом Кирилом. У соборі покояться мощі святителя Інокентія – архієпископа православної церкви XIX століття.