Російські загарбники здійснили масовану атаку по Харкову та передмістю щонайменше 10 дронами-камікадзе
Щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі. За попередніми даними, постраждалих немає.
У трьох місцевих мешканців лікарі діагностували гостру реакцію на стрес. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Поліції Харківської області.
Внаслідок влучання безпілотників горіли гаражі, палали автівки. Пошкоджені господарчі споруди. Було влучання в навчальний заклад. Зруйновано 2 та 3 поверхи, дах будівлі, горіли конструктивні елементи. Також внаслідок обстрілу горів житловий будинок, СТО, адмінбудівля. Всі пожежі локалізовані.
На місцях влучань працюють всі профільні служби. Слідчі та криміналісти документують наслідки обстрілів.Tweet