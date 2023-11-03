Російські загарбники здійснили масовану атаку по Харкову та передмістю щонайменше 10 дронами-камікадзе

Щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі. За попередніми даними, постраждалих немає.

У трьох місцевих мешканців лікарі діагностували гостру реакцію на стрес. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Поліції Харківської області.

Внаслідок влучання безпілотників горіли гаражі, палали автівки. Пошкоджені господарчі споруди. Було влучання в навчальний заклад. Зруйновано 2 та 3 поверхи, дах будівлі, горіли конструктивні елементи. Також внаслідок обстрілу горів житловий будинок, СТО, адмінбудівля. Всі пожежі локалізовані.

На місцях влучань працюють всі профільні служби. Слідчі та криміналісти документують наслідки обстрілів.