Нашивки, взуття, військові куртки, зняті окупантами з тіл полеглих у бою українських захисників, – ось вершина мрій простої російської дівчини з Підмосков’я.

Росіянка мріє, щоб її майбутній чоловік після повернення з війни в Україні працевлаштувався до ПВК «Вагнер» і тоді він зможе подарувати їй навіть дещо більше.

«Привезёшь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как «вагнера» отрезали голову мужику…» – ділиться жінка планами з майбутнього подружнього життя.

Більше того, дівчина, вихована на «великій» російській культурі, мріє використати «хахляцкий китель» у рольових іграх зі своїм майбутнім чоловіком.

«Илюша, без кителя ты не можешь съ*баться», – наголошує загарбнику кохана. Хоча він прагне якраз якнайшвидше залишити війну.

Аморальність російського війська давно пробила чергове дно. Але ганебне поводження з полоненими та тілами вбитих у бою захисників України не залишиться безкарним.

Міжнародний трибунал вже чекає на цих покидьків і кожен з них отримає по заслугам!

Служба безпеки України