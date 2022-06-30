Російські злочинці усвідомлено знищили театр з людьми в Маріуполі, — Amnesty International
У березні російські військові знали про перебування сотень мирних людей в підвалах драматичного театру в Маріуполі і свідомо завдали удару по них, вчинивши військовий злочин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Amnesty International.
«У новій доповіді «Діти: напад на Донецький обласний академічний драматичний театр в Маріуполі, Україна», організація задокументувала, як російські військові, очевидно, навмисно розбомбили театр — попри те, що знали про перебування там 16 березня сотень мирних жителів, що кваліфікує удар як явний військовий злочин», — йдеться у звіті.
Команда Amnesty International опитала свідків, а також зібрала численні цифрові докази, прийшовши до висновку, що атаку здійснили російські літаки, які скинули дві 500-кілограмові бомби. Вони впали поблизу один від одного і здетонували практично одночасно.
«Багато людей були поранені і вбиті під час цього безжального нападу. Очевидно, що їх загибель стала результатом того, що російські війська навмисно обстрілювали мирних українських громадян», — заявила генсекретар організації Агнеса Калламард.
Нагадаємо, у середині березня в Маріуполі російські окупанти скинули бомбу на драматичний театр. У приміщенні ховалися сотні людей.
Крім того, окупанти завершили розбір завалів драматичного театру в Маріуполі, а тіла загиблих скинули в братську могилу.