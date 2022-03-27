Російських окупантів вибивають з Рубіжного та Попасної, йдуть вуличні бої — голова ОВА

У Рубіжному та Попасній на Луганщині йдуть вуличні бої, українські захисники вибивають з цих міст російську армію.

Про це повідомив голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай, пише УНН.

«Наші війська продовжують вибивати російську армію з Рубіжного та Попасної, де окупанту частково вдалося закріпитися. В деяких районах цих міст тривають вуличні бої. У Попасній, за підтримки артилерії ворог намагався здійснити штурм, однак зазнав втрат. Мінометним вогнем обстріляв власні позиції», – сказав Сергій Гайдай, якого цитують в ОДА.

Станом на ранок 27 березня, за даними ОДА, ще 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків пошкоджені вогнем росіян в Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному. Також потрапили під обстріл школа в селі поблизу Лисичанська, інфраструктура станції швидкої допомоги в Сєвєродонецьку та два оптових склади міста.

Внаслідок дій агресора постраждало двоє осіб, врятовано з-під завалів – четверо. Загалом упродовж доби сталося 16 займань житлового фонду та 15 га сухої трави.

Електро-, газо- та водопостачання

Ситуація навколо відновлення критичної інфраструктури Луганщини залишається незмінною. Без електроенергії перебувають 95 312 споживачів: знеструмлені 32 населених пункти області – 12 частково та 20 повністю.

Орім того, без газопостачання залишаються 27 населених пунктів (близько 41 000 абонентів) – 23 повністю та 5 частково.

Відсутнє водопостачання у містах Рубіжне та Попасна, частково обмежено подачу води на Золоте, села Гірської громади, проблеми з подачею води є також в Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Гуманітарні коридори

На 27 березня відкрито «гуманітарний коридор» для евакуації людей з Рубіжного. «Нам відкрили «гуманітарний коридор» до центру Рубіжного, де ситуація вкрай важка. Тому намагатимемося врятувати якомога більше жителів міста. Перші 25 з них вже прямують до евакуаційних потягів. Чекаємо від росіян дотримання «режиму тиші» по всій території Рубіжного. Евакуація триває», — сказав Гайдай.

27 березня з Луганщини та Донеччини рушать 3 евакуаційні потяги.