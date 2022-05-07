Російський авіаудар по школі з людьми на Луганщині: стало відомо про жертви (фото)

Російські загарбники скинули авіабомбу на школу в селі Білогорівка, у підвалі якої ховалися близько 90 людей.

Ліквідовано пожежу будівлі школи в селі Білогорівка Луганської області, що виникла в результаті ворожого обстрілу, вилучено тіла двох загиблих людей.

Про це передає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«7 травня о 16:37 в смт Білогорівка Сєвєродонецького району внаслідок ворожого обстрілу сталося попадання в будівлю школи з подальшим загоранням на площі близько 300 м кв. О 20:12 пожежу ліквідовано. Підрозділами ДСНС врятовано 2 особи. Рятувальниками проведено розбір завалів. На даний час роботи з розбирання завалів призупинено. Вилучено тіла 2 загиблих осіб. Кількість можливих жертв уточнюється», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продовження робіт заплановано на 8 травня. // УНІАН