Російський контрактник вирішив, що краще здатися в полон, ніж бути «200-м» (відео)

Окупант дуже боявся, що його уб’ють самі ж росіяни, тому при першій ліпшій нагоді «відстав від строю».

«Це моя ініціатива – здатися, щоб свої не вбили. Мама, ти знаєш, що тут відбувається? Наші вбивають мирних людей», – говорить полонений своїй матері.

Він розповідає, що загарбники не хочуть обмінювати полонених, а російська пропаганда бреше про ситуацію в Україні.

Командири вбивали в голову своїм солдатам, що Україну захопили націонал-соціалістичні банди, які знищують своїх громадян, тому українців терміново треба «звільняти».

Після вторгнення російський окупант прозрів та побачив зовсім іншу картину. Тому і вирішив втекти від своїх командирів та добровільно скласти зброю.

І це правильне рішення для будь-якого загарбника. Тільки так вони зможуть зберегти свої життя!

#СБУ

#СТОЇМО

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

Служба безпеки України