Російський обстріл Миколаєва касетними снарядами: загинуло п’ятеро людей, постраждало ще 15 (фото)

Внаслідок обстрілу, що його здійснили рашистські війська по житловим кварталам Миколаєва, загинуло 5 та постраждало 15 осіб.

Про це повідомив у своєму Telegram – каналі очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім, пише УНН.

«Денний обстріл житлових кварталів касетними снарядами: 15 – поранених, 5 – загиблих», — повідомив Кім.

З його слів, 5-а людина, що загинула — підняла снаряд, що не розірвався.

«Ще раз повторюю! Не чіпайте невідомі предмети. Це буває смертельно», — наголосив очільник ОДА.