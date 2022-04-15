Російський обстріл Миколаєва касетними снарядами: загинуло п’ятеро людей, постраждало ще 15 (фото)
Внаслідок обстрілу, що його здійснили рашистські війська по житловим кварталам Миколаєва, загинуло 5 та постраждало 15 осіб.
Про це повідомив у своєму Telegram – каналі очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім, пише УНН.
«Денний обстріл житлових кварталів касетними снарядами: 15 – поранених, 5 – загиблих», — повідомив Кім.
З його слів, 5-а людина, що загинула — підняла снаряд, що не розірвався.
«Ще раз повторюю! Не чіпайте невідомі предмети. Це буває смертельно», — наголосив очільник ОДА.Tweet