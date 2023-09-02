Російській обстріл вбив у Вугледарі подружжя, ще двоє людей поранені

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

2 вересня 2023 року російська армія здійснила, ймовірно, авіаційний удар по м. Вугледару. В епіцентрі влучань опинилась житлова забудова.

В результаті вибуху в одній з багатоповерхівок загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина.

Дев’ятнадцятирічна донька подружжя та ще одна місцева жителька 53 років отримали поранення. З мінно-вибуховими травмами, контузіями та забоями тіла їх доставлено до медичного закладу для надання невідкладної медичної допомоги.

Вибухами зруйновано частину під’їзду житлового будинку, пошкоджено перекриття, понівечені вікна й балкони.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Офіс Генерального прокурора