Російський окупант підозрюється у пограбуванні жителя села Богданівка на суму понад 1 мільйон гривень

Прокуратура оголосила підозру російському військовослужбовцю Антону Антонову в скоєнні розбою щодо населення в зоні воєнних дій.

Про це інформує «Судовий репортер» із посиланням на текст підозри.

Антонов 15.05.1990 року народження обіймає посаду начальника продовольчих служб військової частини 93992. Він зареєстрований у Республіці Башкортостан, в селі Алкіно-2.

У період 8-28 березня 2022 року село Богданівка Броварського району на Київщині було окуповане росіянами.

9 березня близько 8.50 ранку Антонов разом із іншими підлеглими солдатами, поки невстановленими, зламавши військовою технікою паркан, проникли на територію домоволодіння по вулиці Богдана Хмельницького, будинок №156. Там перебував господар В’ячеслав Дяченко.

Росіяни погрожували чоловікові фізичною розправою і демонстрували зброю, схожу на автомат Калашникова.

Господаря завели в будинок і утримували там без його волі. У цей час Антонов та його товариші по службі здійснили пограбування.

Російські солдати, за версією слідства, вкрали 40 тисяч гривень і 10 тисяч доларів, чорний Iphone 12 вартістю 19 тисяч гривень, золоті вироби на понад пів мільйона гривень: два обручальні кільця, три пари дитячих сережок, золотий ціпок із розп’яттям, золоте дитяче кільце із вставками з дорогоцінного каміння. Не погребували окупанти і продуктами харчування і товарами господарського призначення, яких узяли на понад 151 тисячу гривень.

Після пограбування Антонов і його товариші із погрозами помістили потерпілого на верхню частину кузову військової техніки без розпізнавальних знаків і лише з маркуванням «Z». Чоловіка відвезли до іншого будинку в селі Богданівка, де протримали 30 хвилин, а потім відпустили.

Пограбоване росіяни розіпхали по кишенях, а частково завантажили на свою військову машину із позначкою «Z».

Збитки потерпілого оцінюються в 1 мільйон 37 тисяч гривень.