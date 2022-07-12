Російський ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 38

Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру на Донеччині загинуло щонайменше 38 людей.

Про це повідомила пресслужба МВС, інформує УНН.

«Вилучено з-під завалів тіла 38 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбір понад 400 тонн зруйнованих елементів будинку. Роботи тривають», – ідеться у повідомленні.

Ввечері 9 липня російські війська вдарили з «Ураганів» по п’ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині.