Російський ракетний удар по житловому будинку в м. Часів Яр: загинуло щонайменше 11 людей

Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру на Донеччині загинуло щонайменше 11 людей, постраждало – п’ятеро.

Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ДСНС.

«Станом на 12:00 10 липня наслідок ракетного удару в п’ятиповерховому житловому будинку у м. Часів Яр по вул. Південна, 7 загинуло 11 осіб та постраждало 5 осіб», – ідеться у повідомленні.

До пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 67 осіб та 10 одиниць техніки.