Російський удар по місту Часів Яр: є загиблі, щонайменше 30 людей під завалами (фото)

Російські окупанти вдарили з «Ураганів» по місту Часів Яр, на Донеччині. Щонайменше 30 людей перебувають під завалами 5-поверхівки. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

«Щонайменше три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Ярі, яку вчора ввечері росіяни атакували ракетами з Ураганів», — зазначив голова ОВА.

Кириленко додав, що у будинку повністю знищено два під’їзди. На місці працюють рятувальники — намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами.

«За словами місцевих мешканців, там найімовірніше щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина. Наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, що опинилися під руїнами. Рятувальна операція триває. На поверхню вже змогли дістати 6 загиблих і 5 поранених», — повідомив він.