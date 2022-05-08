Російський удар по школі на Луганщині: голова ОДА розповів про ймовірну загибель 60 осіб

Російські окупанти скинули авіабомбу на школу у селі Білогорівка Луганської області. Попередньо загинули 60 людей.

Про це заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, передає УНН.

“Від авіаудару по школі в Білогорівці попередньо загинули 60 осіб. О 16:37 7 травня в Білогорівці внаслідок російського авіаудару виникли пожежі в будівлі школи на площі близько 300 м кв. та в будинку культури. Пожежу ліквідовували майже чотири години, потім проведено розбирання завалів та, на жаль, знайдені тіла двох загиблих. Евакуйовані з-під завалів 30 осіб, семеро з яких поранені. Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули. Це справжні звірства „руського миру“: цинічний обстріл школи із бомбосховищем, вбивство дітей в Привіллі. Росіянам неважливо, кого вбивати. Не може військового — вб’є беззахисну дитину”, — розповів він.

Також він нагадав, що вчора вдень окупаційні війська рф з “градів” та “ураганів” обстріляли Привілля. Загинули 11-ти та 14-річний хлопці, їх 69-річна бабуся, 12-ти й 8-річна сестри загиблих отримали тяжкі поранення й були госпіталізовані до лікарні. Як з’ясувалось, бабуся з онуками вийшли зі сховища на декілька хвилин і саме в цей час ворог вдарив по місту.

“Вже вночі росіяни відкрили вогонь по Шипіловому. Там зруйновано двоповерховий будинок. За попередньою інформацією, під завалами опинилися 11 осіб. Чотири будинки пошкоджено в Рубіжному, дев’ять — в Сєвєродонецьку, ще два — у Лисичанську. Евакуйований один поранений”, — додав голова ОДА.