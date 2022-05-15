Російським ракетним ударом по Львівщині зруйновано об’єкт біля кордону з Польщею

Російські війська вранці 15 травня завдали ракетного удару по Львівській області. В результаті зруйновано військовий об’єкт біля кордону з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

«Чотири ракети ворога влучили в об’єкт військової інфраструктури в Яворівському районі, недалеко від кордону з Польщею. Об’єкт повністю зруйнований», — зазначив він.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Оновлено від 11:40

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, ранкові вибухи, які чули у місті, були наслідком роботи засобів протиповітряної оборони. А ціль ракетного удару цього разу перебувала за 15 кілометрів від кордону з Польщею.

«Дальність запущених ракет — 1,5 тисячі кілометрів. Тепер розмови пропагандистів про необхідність денацифікації Польщі не виглядають просто п’яними криками», — додав він.