Російськіи обстріл: у Покровському районі з-під завалів дістали тіло дитини, пошуки продовжуються
У селі Рівне Покровського району на Донеччині рятувальники з-під завалів вилучили тіло загиблої дитини.
Про це повідомляє ДСНС.
За даними рятувальників, у селі Рівне вилучили тіло 1 загиблої дитини.
На місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, з них 2 дітей.
Тим часом у самому Покровську на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків 1 особу врятовано з-під завалів, ще вилучено тіло жінки, тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 4 осіб, з них 2 дітей.
ДСНС та МВС повідомляють про 9 поранених людей, але не пишуть про кількість загиблих.
В ОВА увечері 6 січня повідомили, що загинуло 11 людей, з них 5 дітей. // УПTweet