Російськіи обстріл: у Покровському районі з-під завалів дістали тіло дитини, пошуки продовжуються

У селі Рівне Покровського району на Донеччині рятувальники з-під завалів вилучили тіло загиблої дитини.

Про це повідомляє ДСНС.

За даними рятувальників, у селі Рівне вилучили тіло 1 загиблої дитини.

На місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, з них 2 дітей.

Тим часом у самому Покровську на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків 1 особу врятовано з-під завалів, ще вилучено тіло жінки, тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 4 осіб, з них 2 дітей.

ДСНС та МВС повідомляють про 9 поранених людей, але не пишуть про кількість загиблих.

В ОВА увечері 6 січня повідомили, що загинуло 11 людей, з них 5 дітей. // УП