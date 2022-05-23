Російського військового, який убив мирного жителя Сумщини, засуджено до довічного ув’язнення
Солом’янський районний суд Києва засудив до довічного позбавлення волі російського військового Вадима Шишимаріна, у справі щодо вбивства мирного жителя Сумщини
Також суд постановив передати в дохід державі п’ять автоматів Калашникова для подальшого використання ЗСУ.
19 травня суд допитав дружину загиблого, вона також наполягала на довічному для окупанта Шишимаріна.
Шишимарін, якому інкримінують вбивство мирного жителя Сумщини, після оголошення обвинувального акту у справі визнав себе винним та не відмовився давати показання.
Слідство встановило, що 21-річний військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед. Це перший суд над російським військовим за вбивство мирного жителя в Україні з початку повномасштабного вторгнення рф. // УНН