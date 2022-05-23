Російського військового, який убив мирного жителя Сумщини, засуджено до довічного ув’язнення

19 травня суд допитав дружину загиблого, вона також наполягала на довічному для окупанта Шишимаріна.

Шишимарін, якому інкримінують вбивство мирного жителя Сумщини, після оголошення обвинувального акту у справі визнав себе винним та не відмовився давати показання.

Слідство встановило, що 21-річний військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед. Це перший суд над російським військовим за вбивство мирного жителя в Україні з початку повномасштабного вторгнення рф. // УНН