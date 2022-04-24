Російському льотчику, який бомбив Чернігів, а після збиття застрелив цивільного, оголосили підозру

Служба безпеки України 23 квітня повідомила підозру старшому льотчику військової частини 86789 ЗС РФ Олександру Красноярцеву.

Про це свідчить текст повідомлення про підозру, оприлюднений на сайті Офісу генпрокурора. Одночасно опубліковано і переклад на рідну мову окупанта — російську.

За матеріалами справи, Красноярцев погодився виконувати доручення російського командування і скидати авіабомби на об’єкти на території України, в тому числі цивільні, усвідомлюючи, що будуть поранення і смерті мирних людей.

5 березня 2022 року Красноярцев вилетів на багатоцільовому винищувачі Су-34 ЗС РФ з воєнного аеродрому біля селища Сеща Брянської області РФ.

5 березня приблизно об 11.30, рухаючись над містом Чернігів в Україні, винищувач Красноярцева було збито українськими військовослужбовцями.

Красноярцев та інший пілот літака майор Криволапов катапультувалися.

Красноярцев приземлився на подвір’ї житлового будинку в Чернігові по вулиці Руднева, 9.

Збитий льотчик намагався уникнути свого виявлення і затримання українськими військовими чи іншими громадянами України, щоб не попасти в полон.

Красноярцева помітив цивільний громадянин Віталій Сергієнко, 1980 р.н., який мешкав на вулиці Руднева, 9. У момент приземлення льотчика чоловік перебував на своєму подвір’ї.

Щоб позбутися небажаного свідка, Красноярцев застрелив Сергієнка із пістолета Макарова.

Чоловік помер на місці від масивної крововтрати, внаслідок сліпого вогнепального поранення грудної клітини.

У подальшому Красноярцева взято в полон військовослужбовцями Збройних сил України.

Льотчика підозрюють за ч.2 ст.438 ККУ — в порушенні законів і звичаїв війни у поєднанні з умисним вбивством.

Красноярцев у росії проживав у місті Челябінськ, по вулиці 40-річчя Перемоги, буд.31В, кв.168. Він має звання майора і служить у військовій частині 86789 на посаді начальника повітряно-вогневої і тактичної підготовки — старшого льотчика.

Після затримання Красноярцева повідомлялося, що його спільник — майор Криволапов — помер.

Напередодні збиття цього літака від російського бомбардування загинули 47 мирних жителів Чернігова. // Судовий репортер