Російський десантник зізнався, що українських полонених наказали розстрілювати (відео)

Розстрілюють навіть тих, хто добровільно здається в полон.

Псковський десантник зізнався, що отримав наказ від командування не брати в полон українських бійців. На опублікованому в мережі відео російський військовий, взятий у полон ЗСУ, розповів правду про звірства окупантів на фронті.

Під час інтерв’ювання десантник зазначив, що був мобілізований. За його даними, всього в Псковській дивізії щонайменше чотири роти призовників.

Український військовий у нього уточнив, чи наказали псковцям не брати в полон бійців ЗСУ. Той відповів: “Так, розстрілювати”.

На питання, чи розстрілюють навіть тих, хто йде добровільно здаватися, військовий підтвердив: “Навіть якщо без автоматів і без “броників” йдуть”. Невідомо, коли відео було записано.

УНІАН