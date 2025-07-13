Російський дрон атакував мотоблок із братами на Сумщині: один з них загинув

У Сумській області ворожий дрон атакував цивільних, які пересувалися мотоблоком дорогою між громадами. Внаслідок удару загинув 57-річний чоловік, його брат отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Ворожий обстріл окупанти здійснили близько 15:40 на дорозі на території Стецьківського старостату.

Двоє братів їхали мотоблоком у напрямку Хотінської громади, коли їх атакував ворожий дрон.

“Загинув 57-річний чоловік. Його брат зазнав поранення, йому надається медична допомога. Мої співчуття рідним загиблого”, – наголосив глава ОВА,

Водночас він закликав мешканців Сумщини мінімізувати переміщення в напрямку прикордоння, адже ворог там системно атакує цивільний транспорт.