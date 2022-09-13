Російський покидьок-«воєнкор» закликав бити по ТЕЦ, щоб більше українців помирали в лікарнях (відео)

Росіянин також виправдав нещодавні удари по критичній інфраструктурі.

Російський найманець Владлен Татарський (справжнє ім’я Максим Фомін), який називає себе “військовим кореспондентом”, закликав завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України та знищувати електростанції, щоб у лікарнях помирало більше українців.

Про це він заявив в одному з пропагандистських відео, фрагмент якого опублікував український журналіст Денис Казанський.

Зокрема, рашист виправдовує російські удари по критичній інфраструктурі України на тлі поразки “другої армії світу” на полі бою, а також закликає повторно робити це.

“Навіть в обороні потрібно руйнувати інфраструктуру. Не працюватимуть шпиталі, більше х*хлів будуть помирати на операційних столах, наприклад”, – заявив він.

“Як я вже не раз писав, ми не воюємо з людьми, тому що люди мають якісь поняття про людяність і честь. А воїнство Путіна – це покидьки роду людського, які самі виписали себе з людей, оскільки втратили якості, властиві людям”, – прокоментував журналіст.

УНІАН