Російський ракетний удар по будинку у Кривому Розі: двоє людей загинули, серед поранених – двоє дітей

Через ракетний удар ворога по житловому будинку у Кривому Розі на Дніпропетровщині двоє людей загинули, серед 5 поранених – двоє дітей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Телеграм, пише УНН.

“Масована ворожа атака на область. У Кривому Розі російська ракета поцiлила у житловий будинок. Зруйнований під’їзд. Двоє людей загинули. Щонайменше п’ятеро поранені, серед них двоє дітей. Всі у лікарні”, – написав Резніченко.

Тим часом мер Дніпра Борис Філатов у Телеграм закликав зробити запас води: “Ще раз прошу всіх містян поповнити запаси води”.