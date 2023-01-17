Російський ракетний удар по будинку в Дніпрі: кількість жертв зросла до 44

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня зросла до 44 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Бориса Філатова.

“Вже 44 загиблих”, – написав Філатов, маючи на увазі жертв, які загинули внаслідок підступного удару російських окупантів по житловому будинку в Дніпрі.

Як відомо, 14 січня російські окупанти знову вдалися до масованої ракетної атаки. Одна з ракет ворога влучила в багатоповерховий житловий будинок у Дніпрі. Удар був настільки сильний, що один із прольотів будинку обвалився. Під завалами опинилися люди.