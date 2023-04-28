Російський ракетний удар по Умані: загинули вже 16 людей, серед них – троє дітей (фото, відео)

Також наразі відомо, що постраждало 18 людей та врятовано 17 осіб (з них троє дітей).

За даними ДСНС, кількість загиблих в Умані зросла до 16 людей.

“З-під завалів житлового будинку деблоковано тіло загиблої особи. Всього загинуло 16 осіб (з них 3 дитини), постраждало 18 осіб (з них 9 залишаються госпіталізовані), врятовано 17 осіб (з них 3 дитини) та вилучено 1 фрагмент тіла”, – повідомили деталі в ДСНС.

УНІАН