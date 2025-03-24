Російський штурмовик убив свого командира та здався у полон нацгвардійцям

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Окупант знищив командира, бо той знущався над підлеглими

Російський солдат Єгор Загороднєв із штурмової роти 7-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії вирішив здатися у полон дрону 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія». Як інформує «Главком», пр оце йдеться у сюжеті на каналі «Бутусов Плюс».

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