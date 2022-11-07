Російський снаряд влучив в цивільний автомобіль: поліція фіксує наслідки ворожого обстрілу на Харківщині

Протитанковий снаряд влучив в автомобіль 45-річного місцевого мешканця. Чоловік їхав додому. Він отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

6 листопада до відділення поліції № 1 Куп’янського РВП надійшло повідомлення про те, що окупанти здійснили обстріл однієї з громад Куп’янського району.

Вибух пролунав між двома населеними пунктами.

За попередньою інформацією, ворожий протитанковий снаряд влучив в авто місцевого мешканця. Чоловік їхав додому. Він отримав тілесні ушкодження.

Поліцейські спільно з військовослужбовцями доставили потерпілого до медичного закладу.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зібрала речові докази.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Харківської області