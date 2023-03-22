Російський удар по багатоповерхівках Запоріжжя: зросла кількість постраждалих, є загиблий (фото)

За оновленою інформацією, зараз у лікарнях знаходиться 25 людей. 3 людини – у важкому стані.

Відомо вже про 18 постраждалих унаслідок обстрілу російськими окупантами житлових будинків у Запоріжжі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

“Сьогодні кляті рашистські тварюки серед білого дня атакували наше мирне місто. Під обстріл цієї підступної наволочі потрапили два дев’ятиповерхових будинки з мирними людьми. На цей час відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років)”, – повідомив він.

Він зазначив, що 11 дорослих госпіталізовано: з них четверо знаходиться у важкому стані, семеро – у середньому. Ще п’ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту. “Дітей зараз везуть до медичних закладів”, – додав Куртєв.

На жаль, одна постраждала людина, яка перебувала у важкому стані, загинула, пізніше уточнив Куртєв. За оновленою інформацією, зараз у лікарнях знаходиться 25 людей. 3 людини – у важкому стані, 19 – у середньому, 3 – у легкому (з них двоє дітей). // УНІАН